Швейцария не будет передавать Британии 60 ЗРК Rapier, которые решили утилизировать

Швейцария не намерена передавать Британии 60 выведенных из эксплуатации ЗРК Rapier, которые сейчас утилизирует.

Об этом сообщил РИА Новости представитель федерального управления оборонных закупок Швейцарии (Armasuisse) Кай-Гуннар Зиверт.

«В настоящее время поставка систем Великобритании не планируется. Великобритания проинформирована о снятии с вооружения и предстоящей утилизации этих систем. Предложений об их покупке пока не поступало», — сказал он.

По его словам, ЗРК уже не могут эффективно противостоять современным воздушным угрозам.

Ранее СМИ писали, что власти Швейцарии приняли решение об утилизации 60 исправных британских зенитных ракетных комплексов Rapier, которые можно было бы поставить ВСУ.

Депутат Верховной рады Давид Арахамия утверждал, что Украине необходимо получить вооружение из Швейцарии, несмотря на нейтральный статус страны.