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Рябков: с США сейчас нет точек соприкосновения по ДСНВ

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На данный момент Россия и США не имеют точек соприкосновения по тематике Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков: с США сейчас нет точек соприкосновения по ДСНВ
  • РИА Новости

«Здесь просто нет точек соприкосновения. Я не думаю, что есть какие-то сейчас основания для обсуждения с США тематики ДСНВ», — приводит РИА Новости слова Рябкова на сессии дискуссионного клуба «Валдай».

Он отметил, что Россия не может рассматривать нотификации с американской стороны, так как формально договор приостановлен.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Россия приостановила своё участие в ДСНВ.

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