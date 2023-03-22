Рябков: с США сейчас нет точек соприкосновения по ДСНВ

На данный момент Россия и США не имеют точек соприкосновения по тематике Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Здесь просто нет точек соприкосновения. Я не думаю, что есть какие-то сейчас основания для обсуждения с США тематики ДСНВ», — приводит РИА Новости слова Рябкова на сессии дискуссионного клуба «Валдай».

Он отметил, что Россия не может рассматривать нотификации с американской стороны, так как формально договор приостановлен.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Россия приостановила своё участие в ДСНВ.