Рябков: с США сейчас нет точек соприкосновения по ДСНВ
- РИА Новости
«Здесь просто нет точек соприкосновения. Я не думаю, что есть какие-то сейчас основания для обсуждения с США тематики ДСНВ», — приводит РИА Новости слова Рябкова на сессии дискуссионного клуба «Валдай».
Он отметил, что Россия не может рассматривать нотификации с американской стороны, так как формально договор приостановлен.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Россия приостановила своё участие в ДСНВ.