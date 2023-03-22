МИД Венгрии счёл возмутительной привычку США говорить о правах человека в других странах

Министр иностранных дел Петер Сийярто считает шокирующим и возмутительным то, что Госдеп США выпускает доклады о правах человека в других странах, при этом основываясь на односторонних сведениях, которые финансируются самими США.

Во время визита в Сараево министру задали вопрос о докладе США по правам человека в Боснии и Герцеговине.

«Должен сказать, я в шоке, и каждый год меня снова и снова шокирует, что Госдепартамент США берёт на себя смелость характеризовать другие страны и делать подобные заявления ex cathedra о внутренних проблемах и положении других стран», — цитирует Сийярто РИА Новости.

Министр назвал возмутительным то, что «вашингтонские бюрократы» собираются и делают такие заявления о других странах, «ссылаясь на разного рода односторонние сведения, финансирование которых во многих случаях идёт из США».

«Остановите это уже», — призвал он.

Только население Боснии и Герцеговины или Венгрии может решать, довольно ли оно своей властью и ситуацией в стране, подчеркнул глава МИД.

Как ранее сообщил RT, посольство США намерено выделить до $450 тыс. на программу, которая предполагает обучение воспитанников детских садов, учеников школ и студентов вузов из Боснии и Герцеговины основам «демократии».