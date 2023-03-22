В Сеуле прошла акция поддержки спецоперации на Украине

Митинг в поддержку специальной военной операции России на Украине прошёл недалеко от российского посольства в Сеуле в Южной Корее.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в акции приняли участие представители «Антиимпериалистического форума», «Объединения за реализацию самостоятельного объединения» и других гражданских организаций.

«Мы хорошо понимаем, что Россия сейчас сражается не с Украиной, ставшей орудием империалистов, а с силами западного империализма, который из жажды наживы с помощью уловок и насилия превратил весь мир в море крови и огня», — заявил председатель «Антиимпериалистического форума» Хван Сон Хван, зачитавший совместное заявление от имени собравшихся.

Ранее в центре Вены прошёл митинг, на который вышли сотни людей с требованием прекратить поставки вооружений Украине. Участники акции прошли по улицам с баннерами, на которых написано: «Это не наша война, подстрекателей на фронт».