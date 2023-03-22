Лавров обсудил с главой МИД Эритреи сотрудничество в военной сфере

Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Эритреи Османом Салехом Мохаммедом сотрудничество в военной сфере.

«Говорили мы и о сотрудничестве в военной, военно-технической сфере и в целом в сфере обеспечения безопасности. Это важный аспект нашего взаимодействия», — сказал он на совместной пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Лавров провёл переговоры с главой МИД Эритреи Османом Салехом Мохаммедом.

До этого посол Эритреи в Москве Петрос Цеггай Асгедом заявил о заинтересованности государства в обучении своих военнослужащих в России.