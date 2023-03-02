Посол: Эритрея заинтересована в обучении её военных в России

Эритрея заинтересована в обучении своих военнослужащих в России, заявил посол Эритреи в Москве Петрос Цеггай Асгедом в кулуарах Красноярского экономического форума.

«Эритрея хотела бы, чтобы в России обучались её военные», — цитирует дипломата ТАСС.

Он не смог уточнить сроков, когда это может произойти.

По словам посла, Асмэра нацелена на расширение сотрудничества с Москвой в оборонной, экономической и культурной сферах.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и Мали будут планировать дополнительные поставки военной техники в африканскую республику, также продолжатся усилия по обучению малийских военных в российских вузах.