Журналист Херш заявил, что Шольц во время визита в США обсуждал взрывы на «Северных потоках»

Американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на свои источники заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в США обсуждал взрывы на «Северных потоках».

Как сообщает РИА Новости, об этом журналист написал в материале в своём аккаунте на платформе Substack.

По его словам, главы двух государств провели 80-минутные переговоры, на которых большую часть времени не присутствовали даже помощники. После встречи не было опубликовано каких-либо официальных заявлений.

«Не было заявлений или письменных договорённостей, опубликованных каким-либо из двух государств, но мне сообщил человек с доступом к дипломатическим данным, что там обсуждалось разоблачение вопроса газопроводов», — сказал он.

Также, по его словам, ЦРУ и разведку ФРГ попросили подготовить альтернативную историю о взрывах на «Северных потоках» для СМИ.

Ранее Херш заявил, что США всегда были единственными подозреваемыми в данном деле.

Он рассказал, что США изучали возможность подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» ещё до начала спецоперации на Украине.