Petra: парламент Иордании призвал выслать посла Израиля

Парламент Иордании проголосовал за то, чтобы рекомендовать правительству страны выслать посла Израиля из Аммана.

Об этом сообщает иорданское агентство Petra.

Такое решение было принято после того, как израильский министр финансов Бецалель Смотрич подверг сомнению факт существования палестинского народа.

Как уточняет РИА Новости, Смотрич также выступал на мероприятии в Париже перед картой, на которой Иордания и Западный берег были включены в состав Израиля.

После этого в МИД Китая отметили, что Пекин считает такие заявления безответственными, так как они могут усугубить нынешнюю палестино-израильскую напряжённость. В Иране также раскритиковали выступление министра, назвав его поведение расистским и провокационным.

Вместе с этим МИД Египта 19 марта опубликовал заявление, в котором говорится, что представители Палестины и Израиля во время встречи по вопросам безопасности, проходившей в египетском Шарм-эш-Шейхе, договорились создать механизм по борьбе с насилием.