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МИД Египта: Палестина и Израиль договорились создать механизм по борьбе с насилием

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Представители Палестины и Израиля во время встречи по вопросам безопасности, проходившей в египетском Шарм-эш-Шейхе, договорились создать механизм по борьбе с насилием.
МИД Египта: Палестина и Израиль договорились создать механизм по борьбе с насилием
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Об этом говорится в сообщении МИД Египта, которое приводит РИА Новости.

Во встрече также участвовали Египет, Иордания и Соединённые Штаты. 

«Стороны договорились о создании механизма по сокращению и борьбе с насилием, подстрекательством и действиями, которые могут привести к воспламенению ситуации», — заявили в египетском внешнеполитическом ведомстве.

В январе глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия и Египет выступают за скорейшее возобновление переговоров Палестины и Израиля.

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