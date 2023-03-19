МИД Египта: Палестина и Израиль договорились создать механизм по борьбе с насилием
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Об этом говорится в сообщении МИД Египта, которое приводит РИА Новости.
Во встрече также участвовали Египет, Иордания и Соединённые Штаты.
«Стороны договорились о создании механизма по сокращению и борьбе с насилием, подстрекательством и действиями, которые могут привести к воспламенению ситуации», — заявили в египетском внешнеполитическом ведомстве.
В январе глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия и Египет выступают за скорейшее возобновление переговоров Палестины и Израиля.