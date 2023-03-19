МИД Египта: Палестина и Израиль договорились создать механизм по борьбе с насилием

Представители Палестины и Израиля во время встречи по вопросам безопасности, проходившей в египетском Шарм-эш-Шейхе, договорились создать механизм по борьбе с насилием.

Об этом говорится в сообщении МИД Египта, которое приводит РИА Новости.

Во встрече также участвовали Египет, Иордания и Соединённые Штаты.

«Стороны договорились о создании механизма по сокращению и борьбе с насилием, подстрекательством и действиями, которые могут привести к воспламенению ситуации», — заявили в египетском внешнеполитическом ведомстве.

В январе глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия и Египет выступают за скорейшее возобновление переговоров Палестины и Израиля.