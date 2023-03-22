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Песков назвал вбросами сообщения о якобы несогласии Китая на поставки газа из России

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Сообщения иностранных СМИ о том, что Китай якобы не желает наращивать поставки газа из России, похожи на вбросы, потому что в реальности Москва и Пекин обсуждают расширение сотрудничества в этой сфере, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков назвал вбросами сообщения о якобы несогласии Китая на поставки газа из России
  • РИА Новости

Так он прокомментировал публикацию агентства Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин «не дал явного согласия» на поставки российского газа.

«Bloomberg даёт сообщения, но не указывает источник... Просто такие малоквалифицированные вбросы. Реальность совсем другая: обсуждались вопросы о расширении. Между прочим, вчера, в день переговоров, «Газпром» побил исторический рекорд суточных поставок трубного газа в Китай... Активно обсуждалась и «Сила Сибири — 2», и было сказано, что согласованы все детали, все формальности», — сказал журналистам Песков. 

Планы касаются дальнейшего расширения сотрудничества в этой области, отметил представитель Кремля.

Накануне президент Владимир Путин во время встречи с китайским коллегой сообщил, что между Россией и КНР расширяется энергетическое взаимодействие: совокупный объём поставок газа к 2030 году составит не менее 98 млрд куб. м плюс 100 млн т сжиженного природного газа.

Кроме того, стороны обсуждали новый газопровод «Сила Сибири — 2». По словам Путина, практически все параметры этого соглашения согласованы.

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