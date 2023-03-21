«Газпром» 20 марта установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
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Об этом говорится в сообщении холдинга в Telegram.
«20 марта заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» существенно превысила суточные контрактные обязательства. «Газпром» поставил запрошенные объёмы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», — сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что Россия вышла на первое место по поставкам газа в Китай в январе текущего года.