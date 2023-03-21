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«Газпром» 20 марта установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

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Компания «Газпром» заявила, что 20 марта установила новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири».
«Газпром» 20 марта установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом говорится в сообщении холдинга в Telegram.

«20 марта заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» существенно превысила суточные контрактные обязательства. «Газпром» поставил запрошенные объёмы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что Россия вышла на первое место по поставкам газа в Китай в январе текущего года.

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