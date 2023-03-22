Захарова напомнила об операции США Babylift по вывозу детей из Вьетнама без их согласия

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире Радио Sputnik напомнила об операции США Babylift по вывозу детей из Вьетнама без их согласия.

«3 апреля 1975 года, выступая в конференц-центре Сан-Диего, президент США, а тогда это был Форд, сделал официальное заявление и озвучил приказ о начале операции, которая вошла в историю как Babylift. Что же это было такое... американцы стали массово вывозить из Вьетнама детей — и не десятками, и даже не сотнями. Речь шла (о том. — RT), чтобы взять вьетнамских детей тысячами, перевезти их на территорию США и воспитать из них, обрубив все корни... получить новое поколение людей, которые произошли из Вьетнама, но были бы воспитаны по американскому образцу с, как считали в Вашингтоне, «правильно ориентированными мозгами», — заявила она.

По её словам, об этой истории в настоящий момент молчат все, однако есть видеокадры, есть хроника тех событий.

«Разрывались семьи, никто не задавал вопросов ни о каких документах, ни о связи этих детей с их родственниками, ни о наличии представителей их ближайшего окружения», — отметила Захарова.

Представитель российского МИД добавила, что этот ужасный шаг и реализован был ужасно. Так, например, 4 апреля 1975 года американский военный транспортный самолёт с вывозимыми детьми потерпел крушение, в результате чего погибли десятки.

«Вы, наверное, спросите: «Наверное, кого-то наказали?» Я сейчас не про Babylift как программу, а про тот конкретный случай, когда вьетнамские дети погибли после того, как их начали вывозить... наградили экипаж», — сказала она.

Захарова добавила, что никакого международного расследования по факту данной программы проведено не было.

«Это же не лицемерие даже... это просто в целом их подход ко всему», — заключила она.

Ранее досудебная палата Международного уголовного суда объявила о выдаче ордеров на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвинив их в незаконной депортации жителей Украины в «ущерб украинским детям».