Президент Венесуэлы назначил нового министра нефти

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о назначении новым министром нефтяной промышленности президента государственной нефтегазовой компании PDVSA Педро Рафаэля Тельечеа.

Как сообщает ТАСС, об этом Мадуро написал в своих соцсетях.

«Я встретился с президентом PDVSA, инженером Педро Тельечеа, которого я назначил новым министром нефтяной промышленности в рамках процесса трансформации отрасли», — указал он.

Уточняется, что Тельечеа сменил на соответствующем посту Тарека эль-Айссами, который подал заявление об отставке на фоне расследования нарушений в PDVSA.

В декабре сообщалось, что Венесуэла заключила контракт с Chevron по продолжению добычи нефти.