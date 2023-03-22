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Ветеран Дрейвен: армия США при столкновении с Россией потерпела бы поражение

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Ветеран войск Соединённых Штатов Ноктис Дрейвен заявил, что при столкновении с ВС России американские войска потерпели бы сокрушительное поражение.

Он написал в Twitter, что как тот, кто служил и видел американскую армию, когда она была сильнее, чем сейчас, он может подтвердить, что войска США потерпели бы «сокрушительное поражение» в битве против России или КНР.

Дрейвен отметил, что к ослаблению армии Соединённых Штатов привело внедрение «прогрессивной либеральной политики» в военные структуры.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что США следует отказаться от фантазий по нанесению России «стратегического поражения» в случае, если Вашингтон действительно заинтересован в возобновлении действия договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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