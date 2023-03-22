Обозреватель Shūkan Gendai Хироси Охара заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может повторить судьбу Усамы бен Ладена, которого тоже поддерживали Соединённые Штаты.

«Вашингтон, как и сегодня на Украине, поддерживал их, оправдывая борьбу с Россией, моджахедов восхваляли за борьбу с СССР, а бен Ладен считался героем», — заявил он.

Охара добавил, что поэтому нужно внимательно следить за дальнейшим положением украинского президента.

В декабре российский постпред Василий Небензя заявил, что если угрозу, исходящую от Украины для России, не удастся устранить миром, то это будет сделано военным путём.