Shūkan Gendai: Зеленский может стать вторым бен Ладеном, которого тоже поддерживали США
«Вашингтон, как и сегодня на Украине, поддерживал их, оправдывая борьбу с Россией, моджахедов восхваляли за борьбу с СССР, а бен Ладен считался героем», — заявил он.
Охара добавил, что поэтому нужно внимательно следить за дальнейшим положением украинского президента.
В декабре российский постпред Василий Небензя заявил, что если угрозу, исходящую от Украины для России, не удастся устранить миром, то это будет сделано военным путём.