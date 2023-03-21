Президент Чехии Павел: в ряде стран Европы проходит ревизия отношений с Китаем

Президент Чехии Петр Павел заявил, что в ряде стран Европы проходит определённая ревизия отношений с Китаем.

Об этом он сказал журналистам в ходе визита в Германию. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, одной из важных тем переговоров было формирование политики в отношении Китая.

«И у нас (в Чехии), и в Германии проходит её ревизия», — заявил Павел.

Он добавил, что западные страны интересует дальнейшее поведение Китайской Народной Республики на международной арене.

В Белом доме заявили, что американский президент Джо Байден хочет сохранять открытыми каналы связи с Китаем.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России примером взаимодействия великих держав.