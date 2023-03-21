Пентагон: США по-прежнему не планируют поставки истребителей Киеву
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Об этом сказал представитель Пентагона Патрик Райдер.
У него спросили, учитывают ли американские власти решение Польши и Словакии передать Киеву самолёты МиГ-29.
По его словам, на данный момент Вашингтону «нечего объявить», пишет ТАСС.
При этом он заявил, что США приветствуют страны, оказывающие военную помощь Киеву.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение Польши и Словакии отправить украинской армии свои истребители МиГ-29 не повлияет на исход СВО, возникает ощущение, что эти страны таким образом занимаются утилизацией старой ненужной техники.