Пентагон: США по-прежнему не планируют поставки истребителей Киеву

В Министерстве обороны США заявили, что Вашингтон по-прежнему не планирует поставки истребителей Киеву.

Об этом сказал представитель Пентагона Патрик Райдер.

У него спросили, учитывают ли американские власти решение Польши и Словакии передать Киеву самолёты МиГ-29.

По его словам, на данный момент Вашингтону «нечего объявить», пишет ТАСС.

При этом он заявил, что США приветствуют страны, оказывающие военную помощь Киеву.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение Польши и Словакии отправить украинской армии свои истребители МиГ-29 не повлияет на исход СВО, возникает ощущение, что эти страны таким образом занимаются утилизацией старой ненужной техники.