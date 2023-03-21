Мишель: страны ЕС обсудят расширение возможностей ЕС для передачи Украине 1 млн снарядов
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«Наша цель — предоставить Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев и обеспечить адекватное финансирование. Для этого нам необходимо будет принять меры по увеличению производственных мощностей европейской оборонной промышленности», — говорится в его заявлении.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС решили передать Украине 1 млн артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев.
По его словам, 17 стран ЕС и Норвегия присоединились к инициативе по совместным закупкам боеприпасов для Вооружённых сил Украины.