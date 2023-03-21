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Вице-премьер Чернышенко: отношения России и Китая не подвержены политической конъюнктуре

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Отношения между Россией и Китаем не подвержены никакой политической конъюнктуре, заявил корреспонденту RT Мураду Газдиеву российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер Чернышенко: отношения России и Китая не подвержены политической конъюнктуре
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом он сказал по итогам переговоров лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Какие бы усилия ни предпринимал недружественный Запад, отношения двух стран сохраняют дружеский характер, подчеркнул Чернышенко.

«Свидетельство этому — огромное количество подписанных соглашений и важных заявлений, которые лидеры на протяжении двух дней транслируют всему миру», — сказал он.

Вице-премьер напомнил, что товарооборот двух стран увеличен до уровня, которого планировали достигнуть к 2024 году, — порядка $190 млрд.

Кроме того, уже создано 12 рабочих групп и 59 подгрупп, которые работают над планом до 2030 года, отметил он.

«Это говорит о детализации работы на уровне министерств, ведомств, чтобы каждое мероприятие практическое было выполнено, отсюда мы видим результат», — сказал Чернышенко.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин ранее выразил уверенность, что Россия и Китай в 2023 году доведут товарооборот до $200 млрд.

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