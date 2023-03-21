Ушаков не считает, что разговор Си Цзиньпина и Зеленского состоится 21 или 22 марта

Телефонный разговор лидера Китая Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского вряд ли состоится 21 или 22 марта, считает помощник президента России Юрий Ушаков.

«Знаю реакцию американцев на возможность контакта. Американцы сказали, мы же понимаем, что господин председатель КНР сейчас занят, занят визитом в Россию. Вот я думаю он именно этим и занят. Не думаю, что сегодня-завтра будет какой-то разговор с Киевом», — цитирует Ушакова РИА Новости.

Он отметил, что не знает, подтвердила ли китайская сторона вероятность такого контакта.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине.