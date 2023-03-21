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Ушаков не считает, что разговор Си Цзиньпина и Зеленского состоится 21 или 22 марта

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Телефонный разговор лидера Китая Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского вряд ли состоится 21 или 22 марта, считает помощник президента России Юрий Ушаков.
Ушаков не считает, что разговор Си Цзиньпина и Зеленского состоится 21 или 22 марта
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

«Знаю реакцию американцев на возможность контакта. Американцы сказали, мы же понимаем, что господин председатель КНР сейчас занят, занят визитом в Россию. Вот я думаю он именно этим и занят. Не думаю, что сегодня-завтра будет какой-то разговор с Киевом», — цитирует Ушакова РИА Новости.

Он отметил, что не знает, подтвердила ли китайская сторона вероятность такого контакта.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине.

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