Ушаков не считает, что разговор Си Цзиньпина и Зеленского состоится 21 или 22 марта
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«Знаю реакцию американцев на возможность контакта. Американцы сказали, мы же понимаем, что господин председатель КНР сейчас занят, занят визитом в Россию. Вот я думаю он именно этим и занят. Не думаю, что сегодня-завтра будет какой-то разговор с Киевом», — цитирует Ушакова РИА Новости.
Он отметил, что не знает, подтвердила ли китайская сторона вероятность такого контакта.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине.