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В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе

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В Кремле стартовали переговоры президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина в расширенном составе.
В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

В частности, с российской стороны к переговорам присоединились вице-премьеры и министры экономического блока, а также главы «Росатома» и «Роснефти», уточняет РИА Новости.

Перед этим в Кремле прошли переговоры в узком составе.

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