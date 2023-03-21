В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе
В Кремле стартовали переговоры президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина в расширенном составе.
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
В частности, с российской стороны к переговорам присоединились вице-премьеры и министры экономического блока, а также главы «Росатома» и «Роснефти», уточняет РИА Новости.
Перед этим в Кремле прошли переговоры в узком составе.
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