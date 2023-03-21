В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе

В Кремле стартовали переговоры президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина в расширенном составе.

В частности, с российской стороны к переговорам присоединились вице-премьеры и министры экономического блока, а также главы «Росатома» и «Роснефти», уточняет РИА Новости.

Перед этим в Кремле прошли переговоры в узком составе.