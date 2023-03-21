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В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина

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В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в узком составе.
В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина
  • AP
  • © Sergei Karpukhin, Sputnik, Kremlin Pool Photo

Китайский лидер ранее прибыл в Кремль для переговоров с президентом России.

С российской стороны на переговорах примут участие зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, а также глава МИД Сергей Лавров и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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