В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в узком составе.

Китайский лидер ранее прибыл в Кремль для переговоров с президентом России.

С российской стороны на переговорах примут участие зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, а также глава МИД Сергей Лавров и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.