В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина
В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в узком составе.
- AP
- © Sergei Karpukhin, Sputnik, Kremlin Pool Photo
Китайский лидер ранее прибыл в Кремль для переговоров с президентом России.
С российской стороны на переговорах примут участие зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, а также глава МИД Сергей Лавров и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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