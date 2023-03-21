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Exxpress: манёвры B-52 ВВС США у границы России могут спровоцировать эскалацию ситуации

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Курсирование американских ядерных бомбардировщиков США близ российской границы чревато эскалацией ситуации.
Exxpress: манёвры B-52 ВВС США у границы России могут спровоцировать эскалацию ситуации
  • AFP
  • © WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Об этом сообщает издание Exxpress.

«Такие опасные манёвры не могут проходить без ведома Вашингтона, так как малейший инцидент может спровоцировать третью мировую войну и тем самым погрузить планету в апокалипсис», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-35 вылетал на перехват двух американских стратегических бомбардировщиков В-52Н, обнаруженных 20 марта над Балтийским морем.

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