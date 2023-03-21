Exxpress: манёвры B-52 ВВС США у границы России могут спровоцировать эскалацию ситуации

Курсирование американских ядерных бомбардировщиков США близ российской границы чревато эскалацией ситуации.

Об этом сообщает издание Exxpress.

«Такие опасные манёвры не могут проходить без ведома Вашингтона, так как малейший инцидент может спровоцировать третью мировую войну и тем самым погрузить планету в апокалипсис», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-35 вылетал на перехват двух американских стратегических бомбардировщиков В-52Н, обнаруженных 20 марта над Балтийским морем.