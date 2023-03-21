Exxpress: манёвры B-52 ВВС США у границы России могут спровоцировать эскалацию ситуации
- AFP
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Об этом сообщает издание Exxpress.
«Такие опасные манёвры не могут проходить без ведома Вашингтона, так как малейший инцидент может спровоцировать третью мировую войну и тем самым погрузить планету в апокалипсис», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-35 вылетал на перехват двух американских стратегических бомбардировщиков В-52Н, обнаруженных 20 марта над Балтийским морем.