Власти Ирана заявили о заинтересованности в сотрудничестве с Россией в атомной энергетике

Иранская сторона заявила о готовности расширять сотрудничество с Россией в сфере энергетики.

Об этом заявил в интервью РИА Новости министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи.

«Перспектива сотрудничества в сфере «новой энергетики» и возобновляемых источников энергии... безусловно, вызывает большой интерес и мотивацию для расширения экономических отношений с Россией», — отметил он.

В конце февраля делегация ПАО «Газпром» во главе с председателем правления Алексеем Миллером нанесла визит в Иран для проведения рабочих встреч.

По словам посла России в Иране Алексея Дедова, товарооборот между Россией и Ираном достиг рекордных показателей в 2022 году.