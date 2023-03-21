Власти Ирана заявили о заинтересованности в сотрудничестве с Россией в атомной энергетике
- AP
Об этом заявил в интервью РИА Новости министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи.
«Перспектива сотрудничества в сфере «новой энергетики» и возобновляемых источников энергии... безусловно, вызывает большой интерес и мотивацию для расширения экономических отношений с Россией», — отметил он.
В конце февраля делегация ПАО «Газпром» во главе с председателем правления Алексеем Миллером нанесла визит в Иран для проведения рабочих встреч.
По словам посла России в Иране Алексея Дедова, товарооборот между Россией и Ираном достиг рекордных показателей в 2022 году.