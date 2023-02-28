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Делегация «Газпрома» провела ряд встреч в Иране

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Делегация ПАО «Газпром» во главе с председателем правления Алексеем Миллером нанесла визит в Иран для проведения рабочих встреч.
Делегация «Газпрома» провела ряд встреч в Иране
  • globallookpress.com
  • © Igor Russak/dpa

Как сообщили в компании, Миллер провёл переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, министром нефти, главой совета директоров National Iranian Oil Company (NIOC) Джавадом Оуджи, а также с замминистра нефти, исполнительным директором NIOC Мохсеном Ходжастемехром.

«На встречах обсуждались направления сотрудничества в сфере энергетики в развитие меморандума, подписанного между «Газпромом» и NIOC в 2022 году», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Союза экспортёров нефти, газа и нефтехимических продуктов Ирана Хамид Хосейни заявил, что доходы от экспорта нефти в Иране за период с марта по сентябрь 2022 года выросли до $26 млрд.

Также стало известно, что Россия снизит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, это будет способствовать восстановлению рыночных отношений в торговле энергоресурсами. 

Подробнее — в материале RT.

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