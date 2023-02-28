Делегация «Газпрома» провела ряд встреч в Иране

Делегация ПАО «Газпром» во главе с председателем правления Алексеем Миллером нанесла визит в Иран для проведения рабочих встреч.

Как сообщили в компании, Миллер провёл переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, министром нефти, главой совета директоров National Iranian Oil Company (NIOC) Джавадом Оуджи, а также с замминистра нефти, исполнительным директором NIOC Мохсеном Ходжастемехром.

«На встречах обсуждались направления сотрудничества в сфере энергетики в развитие меморандума, подписанного между «Газпромом» и NIOC в 2022 году», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Союза экспортёров нефти, газа и нефтехимических продуктов Ирана Хамид Хосейни заявил, что доходы от экспорта нефти в Иране за период с марта по сентябрь 2022 года выросли до $26 млрд.

Также стало известно, что Россия снизит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, это будет способствовать восстановлению рыночных отношений в торговле энергоресурсами.

Подробнее — в материале RT.