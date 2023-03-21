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Telegraph: мечты украинских беженцев разбились о британскую бюрократию

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Обозреватель Мария Чаплия в материале для Telegraph заявила, что мечты поверивших в программу Великобритании «Дома для Украины» беженцев разбились о бюрократию.

Она отметила, что тысячи украинцев быстро присоединились к данной схеме, полагая, что они направляются в «сливки Европы».

«Вместо этого беженцы быстро оказались втянутыми в бесконечный круговорот великой британской бюрократии», — написала Чаплия.

Она добавила, что украинцам пришлось бороться с чрезмерной бумажной волокитой и запутанными правилами.

15 марта газета 20 Minuten сообщила, что сотни украинских беженцев в Швейцарии должны будут продать автомобили, чтобы не остаться без государственных пособий.

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