Telegraph: мечты украинских беженцев разбились о британскую бюрократию
Она отметила, что тысячи украинцев быстро присоединились к данной схеме, полагая, что они направляются в «сливки Европы».
«Вместо этого беженцы быстро оказались втянутыми в бесконечный круговорот великой британской бюрократии», — написала Чаплия.
Она добавила, что украинцам пришлось бороться с чрезмерной бумажной волокитой и запутанными правилами.
15 марта газета 20 Minuten сообщила, что сотни украинских беженцев в Швейцарии должны будут продать автомобили, чтобы не остаться без государственных пособий.