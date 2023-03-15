20 Minuten: беженцев с Украины принуждают продавать свои автомобили

Сотни украинских беженцев в Швейцарии должны будут продать автомобили, чтобы не остаться без государственных пособий, сообщает газета 20 Minuten.

Швейцарская конференция по вопросам социальной помощи отмечает, что автомобили тех, кто получает пособия, подлежат продаже, в случае если их стоимость превышает размер выплат.

Вырученные средства беженцы должны потратить на свои потребности.

Согласно данным кантона Люцерн, в регионе зарегистрирован 141 беженец с Украины, у которых есть транспортное средство.

Ранее стало известно, что беженцы с Украины в Польше с 1 марта должны будут оплачивать проживание в центрах коллективного размещения.