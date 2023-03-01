Interia: власти Польши обязали украинских беженцев платить за места в центрах проживания

Беженцы с Украины в Польше с 1 марта должны будут оплачивать проживание в центрах коллективного размещения, пишет польское издание Interia.

Журналистки Паулина Сова и Юстына Качмарчик отмечают, что с 1 марта вступает в силу поправка к закону, согласно которой беженцы, проживающие в коллективных местах размещения, чьё пребывание в Польше превышает 120 дней, будут покрывать 50% стоимости проживания.

Замминистра внутренних дел Павел Шефернакер пояснил, что в Польше находится более миллиона беженцев.

Новые правила оплаты коснутся 80 тыс. человек, сказал чиновник.

«Цель этого решения — не оставить никого без крыши над головой. Мы заботимся о профессиональной активизации беженцев», — добавил он.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер считает, что в странах Евросоюза необходимо сделать более справедливым принцип приёма и размещения украинских беженцев.