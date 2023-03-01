Узнать больше

Interia: власти Польши обязали украинских беженцев платить за места в центрах проживания

Короткая ссылка
Беженцы с Украины в Польше с 1 марта должны будут оплачивать проживание в центрах коллективного размещения, пишет польское издание Interia.
Interia: власти Польши обязали украинских беженцев платить за места в центрах проживания
  • Gettyimages.ru

Журналистки Паулина Сова и Юстына Качмарчик отмечают, что с 1 марта вступает в силу поправка к закону, согласно которой беженцы, проживающие в коллективных местах размещения, чьё пребывание в Польше превышает 120 дней, будут покрывать 50% стоимости проживания.

Замминистра внутренних дел Павел Шефернакер пояснил, что в Польше находится более миллиона беженцев.

Новые правила оплаты коснутся 80 тыс. человек, сказал чиновник.

«Цель этого решения — не оставить никого без крыши над головой. Мы заботимся о профессиональной активизации беженцев», — добавил он.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер считает, что в странах Евросоюза необходимо сделать более справедливым принцип приёма и размещения украинских беженцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить