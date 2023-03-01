Interia: власти Польши обязали украинских беженцев платить за места в центрах проживания
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Журналистки Паулина Сова и Юстына Качмарчик отмечают, что с 1 марта вступает в силу поправка к закону, согласно которой беженцы, проживающие в коллективных местах размещения, чьё пребывание в Польше превышает 120 дней, будут покрывать 50% стоимости проживания.
Замминистра внутренних дел Павел Шефернакер пояснил, что в Польше находится более миллиона беженцев.
Новые правила оплаты коснутся 80 тыс. человек, сказал чиновник.
«Цель этого решения — не оставить никого без крыши над головой. Мы заботимся о профессиональной активизации беженцев», — добавил он.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер считает, что в странах Евросоюза необходимо сделать более справедливым принцип приёма и размещения украинских беженцев.