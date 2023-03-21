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NHK: премьер Японии направляется на Украину и 21 марта может встретиться с Зеленским

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида в данный момент направляется на Украину, где 21 марта может состояться его встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом информирует NHK со ссылкой источники.

Отмечается, что он должен был вылететь из Индии, где был с официальным визитом, днём вторника по японскому времени и вернуться в Японию. Но Кисида уже покинул Индию и находится по пути на Украину.

Ожидается, что 21 марта состоится его встреча с Зеленским.

11 марта бывший японский дипломат Укэру Магосаки заявил, что власти Японии пожалеют о своей антироссийской политике из-за Украины.

Он отметил, что быть врагом Москвы после украинского конфликта очень опасно.

По словам Магосаки, в США ситуация изменилась: с августа американская военная помощь резко сократится, что усложнит обстановку на фронте для украинской стороны.

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