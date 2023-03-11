Экс-дипломат Японии Магосаки заявил, что в Токио пожалеют об антироссийской политике

Власти Японии пожалеют о своей антироссийской политике из-за Украины, заявил бывший японский дипломат Укэру Магосаки для Nikkan Gendai.

Он отметил, что быть врагом Москвы после украинского конфликта очень опасно.

«В Японии всё ещё не понимают ситуацию и до сих пор во всём винят Россию. Призывают к санкциям. Но через пять — десять лет японцы пожалеют о своих нынешних решениях», — цитирует Магосаки РИА Новости.

По словам бывшего дипломата, в США ситуация изменилась: с августа американская военная помощь резко сократится, что усложнит обстановку на фронте для украинской стороны.

«Немыслимо, чтобы Россия проиграла, — эта мысль становится очевидной», — подчеркнул он.

Ранее в японском МИД сообщили, что главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, усилить санкции против России и призвать третьи страны прекратить помощь Москве.

Кроме того, в Токио заморозили активы 39 человек и 73 организаций из России и ввели санкции против замглавы российского Минобороны Виктора Горемыкина.