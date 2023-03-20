Небензя: США сорвали инициированное Россией обсуждение в СБ ООН по вторжению в Ирак
- РИА Новости
«Они начали грязное процедурное маневрирование, настаивая, что заседание по КНДР должно пройти первым, а лишь за этим заседание по Судану», — цитирует дипломата РИА Новости.
Небензя подчеркнул, что Вашингтон демонстрирует абсолютную незаинтересованность в разоблачении совершённых им преступлений в Ираке.
Ранее депутат Европарламента Мик Уоллес призвал Вашингтон задуматься о собственных военных преступлениях.