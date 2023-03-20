Небензя: США сорвали инициированное Россией обсуждение в СБ ООН по вторжению в Ирак

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты сорвали инициированное Россией обсуждение в Совете Безопасности всемирной организации американского вторжения в Ирак.

«Они начали грязное процедурное маневрирование, настаивая, что заседание по КНДР должно пройти первым, а лишь за этим заседание по Судану», — цитирует дипломата РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что Вашингтон демонстрирует абсолютную незаинтересованность в разоблачении совершённых им преступлений в Ираке.

Ранее депутат Европарламента Мик Уоллес призвал Вашингтон задуматься о собственных военных преступлениях.