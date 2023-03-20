Узнать больше

Небензя: США сорвали инициированное Россией обсуждение в СБ ООН по вторжению в Ирак

Короткая ссылка
Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты сорвали инициированное Россией обсуждение в Совете Безопасности всемирной организации американского вторжения в Ирак.
Небензя: США сорвали инициированное Россией обсуждение в СБ ООН по вторжению в Ирак
  • РИА Новости

«Они начали грязное процедурное маневрирование, настаивая, что заседание по КНДР должно пройти первым, а лишь за этим заседание по Судану», — цитирует дипломата РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что Вашингтон демонстрирует абсолютную незаинтересованность в разоблачении совершённых им преступлений в Ираке.

Ранее депутат Европарламента Мик Уоллес призвал Вашингтон задуматься о собственных военных преступлениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить