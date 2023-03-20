Узнать больше

В Белом доме заявили, что разговор Байдена и Си Цзиньпина состоится в подходящее время

Короткая ссылка
В Белом доме считают, что разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в подходящее время.
В Белом доме заявили, что разговор Байдена и Си Цзиньпина состоится в подходящее время
  • AP

Об этом сказал журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Трансляция велась на сайте Белого дома.

«Мы хотим сделать так, чтобы этот разговор произошёл в подходящее время и в правильном контексте», — заявил Кирби.

По его словам, председатель КНР «остаётся довольно занят». Кирби напомнил, что сейчас китайский лидер находится с визитом в Москве.

Также он заявил, что Соединённые Штаты всё ещё сохраняют намерение осуществить визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить