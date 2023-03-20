В Белом доме заявили, что разговор Байдена и Си Цзиньпина состоится в подходящее время

В Белом доме считают, что разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в подходящее время.

Об этом сказал журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Трансляция велась на сайте Белого дома.

«Мы хотим сделать так, чтобы этот разговор произошёл в подходящее время и в правильном контексте», — заявил Кирби.

По его словам, председатель КНР «остаётся довольно занят». Кирби напомнил, что сейчас китайский лидер находится с визитом в Москве.

Также он заявил, что Соединённые Штаты всё ещё сохраняют намерение осуществить визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай.