Вершинин: Москва обращает внимание на лицемерие Запада в деле экспорта российской продукции

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва обращает внимание на лицемерие западных стран по поводу экспорта российского продовольствия.

Вершинин подчеркнул, что российский сельхозэкспорт всё ещё сталкивается с разного рода ограничениями.

При этом страны Запада заявляют, что введённые против Москвы санкции якобы не оказывают влияния на российский экспорт зерновых.

«Вот на такой разрыв, на абсолютно видимое лицемерие со стороны западных столиц я хотел бы обратить внимание», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что, если зерновая сделка не будет продлена через 60 дней, Россия готова поставить Африке запланированный объём бесплатно.