Болтон: решение МУС в отношении Путина может затруднить достижение мира на Украине
- РИА Новости
«Это крайне опасный институт, и я думаю, что действия МУС потенциально препятствуют достижению дипломатического решения на Украине», — цитирует Болтона Sky News.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, 17 марта выдала ордер на «арест» президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения. В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.