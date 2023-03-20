Болтон: решение МУС в отношении Путина может затруднить достижение мира на Украине

Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал решение МУС в отношении президента России Владимира Путина.

«Это крайне опасный институт, и я думаю, что действия МУС потенциально препятствуют достижению дипломатического решения на Украине», — цитирует Болтона Sky News.

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, 17 марта выдала ордер на «арест» президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения. В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.