В МИД России заявили, что зерновая сделка продлена на 60 дней без изменений

Зерновая сделка продлена на 60 дней без каких-либо изменений. Об этом сообщили в МИД России.

Отмечается, что формальных возражений о продлении инициативы от Турции, Украины и представителей ООН не последовало.

«Договорённость продолжает действовать в течение следующих двух месяцев в имеющихся параметрах, без каких-либо изменений по задействованным портам, номенклатуре грузов и согласованному порядку инспекций», — говорится в сообщении.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя перечислил условия Москвы для дальнейшего продления зерновой сделки.