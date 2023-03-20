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В МИД России заявили, что зерновая сделка продлена на 60 дней без изменений

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Зерновая сделка продлена на 60 дней без каких-либо изменений. Об этом сообщили в МИД России.
В МИД России заявили, что зерновая сделка продлена на 60 дней без изменений
  • РИА Новости

Отмечается, что формальных возражений о продлении инициативы от Турции, Украины и представителей ООН не последовало.

«Договорённость продолжает действовать в течение следующих двух месяцев в имеющихся параметрах, без каких-либо изменений по задействованным портам, номенклатуре грузов и согласованному порядку инспекций», — говорится в сообщении.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя перечислил условия Москвы для дальнейшего продления зерновой сделки.

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