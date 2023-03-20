В МИД России заявили, что зерновая сделка продлена на 60 дней без изменений
- РИА Новости
Отмечается, что формальных возражений о продлении инициативы от Турции, Украины и представителей ООН не последовало.
«Договорённость продолжает действовать в течение следующих двух месяцев в имеющихся параметрах, без каких-либо изменений по задействованным портам, номенклатуре грузов и согласованному порядку инспекций», — говорится в сообщении.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя перечислил условия Москвы для дальнейшего продления зерновой сделки.