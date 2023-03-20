Россия сохранит контроль над Азовским морем и большей частью Донбасса по итогам специальной военной операции, которая приведёт к поражению Украины. Об этом пишет издание Asia Times.

«Россия сохранит за собой Азовское море и большую часть Донбасса, а урегулирование конфликта будет навязано Украине, поскольку у неё заканчиваются силы и боеприпасы», — говорится в заявлении.

В статье утверждается, что Вашингтон стремительно теряет влияние и недооценивает Россию.

«У них нет промышленных мощностей для обеспечения Украины артиллерийскими снарядами», — отмечается в тексте.

Авторы материала подчёркивают, что лучшая политика для США в данный момент — это немедленное прекращение огня.

Ранее издание Global Times передавало, что Соединённые Штаты используют Украину для ослабления России.

13 марта журналист Эл Хант в материале для The Hill выразил мнение, что победа умеренного консерватора на выборах президента Соединённых Штатов в следующем году поставит под вопрос поддержку украинской армии.