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Asia Times прогнозирует сохранение Россией Азовского моря и Донбасса по итогам СВО

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Россия сохранит контроль над Азовским морем и большей частью Донбасса по итогам специальной военной операции, которая приведёт к поражению Украины. Об этом пишет издание Asia Times.
Asia Times прогнозирует сохранение Россией Азовского моря и Донбасса по итогам СВО
  • РИА Новости

«Россия сохранит за собой Азовское море и большую часть Донбасса, а урегулирование конфликта будет навязано Украине, поскольку у неё заканчиваются силы и боеприпасы», — говорится в заявлении.

В статье утверждается, что Вашингтон стремительно теряет влияние и недооценивает Россию. 

«У них нет промышленных мощностей для обеспечения Украины артиллерийскими снарядами», — отмечается в тексте.

Авторы материала подчёркивают, что лучшая политика для США в данный момент — это немедленное прекращение огня.

Ранее издание Global Times передавало, что Соединённые Штаты используют Украину для ослабления России.

13 марта журналист Эл Хант в материале для The Hill выразил мнение, что победа умеренного консерватора на выборах президента Соединённых Штатов в следующем году поставит под вопрос поддержку украинской армии.

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