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Ветеран ВС США Дрейвен сравнил Украину с умирающим пациентом, над которым издевается Запад

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Американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что Запад давно мог бы остановить украинский конфликт, но США не заинтересованы в урегулировании ситуации или спасении людей.

Он поддержал позицию официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая считает, что в Вашингтоне не жалеют ни россиян, ни украинцев, ни даже собственных граждан.

«Украина — это умирающий пациент, а Запад продолжает возвращать ей жизнь, чтобы она страдала ещё больше. Это бессердечно и жестоко», — написал Дрейвен в Twitter.

Ранее командующий авиацией ВВС Украины генерал Сергей Голубцов заявил, что Киев теряет лучших пилотов ВВС в ожидании поставок F-16 со стороны Запада.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что позиция Соединённых Штатов по отправке F-16 Киеву не претерпела изменений после решения Словакии поставить Украине истребители.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооружённые силы Украины в районе Артёмовска (Бахмута) теряют около 10—11 тыс. человек убитыми в месяц.

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