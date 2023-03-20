Макрон пообещал защитить парламентариев, которым угрожают противники пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал сделать всё возможное, чтобы защитить подвергнувшихся угрозам парламентариев от противников пенсионной реформы.

«Президент республики обратился к президенту сената Жерару Ларше и президенту нацсобрания Яэль Браун-Пиве, чтобы заверить их в поддержке парламента и всех законодателей, а также сообщить о готовности правительства сделать всё, чтобы их защитить», — приводит сообщение AFP со ссылкой на Елисейский дворец РИА Новости.

Он добавил, что хотел бы довести пенсионную реформу до конца.

Ранее стало известно, что во Франции в ходе протестов, прошедших 16 марта после принятия пенсионной реформы, задержаны более 300 человек.

16 марта власти Франции решили провести проект пенсионной реформы в стране без голосования в нижней палате на основе ст. 49 Конституции Франции, которая даёт право исполнительной власти принять любой закон без согласования с депутатами.