Макрон пообещал защитить парламентариев, которым угрожают противники пенсионной реформы
«Президент республики обратился к президенту сената Жерару Ларше и президенту нацсобрания Яэль Браун-Пиве, чтобы заверить их в поддержке парламента и всех законодателей, а также сообщить о готовности правительства сделать всё, чтобы их защитить», — приводит сообщение AFP со ссылкой на Елисейский дворец РИА Новости.
Он добавил, что хотел бы довести пенсионную реформу до конца.
Ранее стало известно, что во Франции в ходе протестов, прошедших 16 марта после принятия пенсионной реформы, задержаны более 300 человек.
16 марта власти Франции решили провести проект пенсионной реформы в стране без голосования в нижней палате на основе ст. 49 Конституции Франции, которая даёт право исполнительной власти принять любой закон без согласования с депутатами.