Узнать больше

Председатель КНР сообщил о росте товарооборота с Россией на 116%

Короткая ссылка
Показатели товарооборота России и Китая по итогам 2022 года на 116% выше, чем 10 лет назад, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Благодаря совместным усилиям товарооборот по итогам 2022 года составил рекордные $190 млрд и увеличился на 116% по сравнению с показателем 10-летней давности», — сообщил он в статье для РИА Новости и «Российской газеты».

По словам политика, объём взаимных инвестиций России и Китая также продолжает тенденцию к росту. Си Цзиньпин выделил сферы энергетики, космоса и транспорта как направлений, в которых реализуются стратегически значимые проекты сотрудничества.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20—22 марта по приглашению российского лидера Владимира Путина.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин работают над упрочением стратегического партнёрства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить