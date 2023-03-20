Председатель КНР сообщил о росте товарооборота с Россией на 116%

Показатели товарооборота России и Китая по итогам 2022 года на 116% выше, чем 10 лет назад, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Благодаря совместным усилиям товарооборот по итогам 2022 года составил рекордные $190 млрд и увеличился на 116% по сравнению с показателем 10-летней давности», — сообщил он в статье для РИА Новости и «Российской газеты».

По словам политика, объём взаимных инвестиций России и Китая также продолжает тенденцию к росту. Си Цзиньпин выделил сферы энергетики, космоса и транспорта как направлений, в которых реализуются стратегически значимые проекты сотрудничества.

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20—22 марта по приглашению российского лидера Владимира Путина.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин работают над упрочением стратегического партнёрства.