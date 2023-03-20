Путин сравнил сотрудничество России и КНР со «скалой посреди бурного потока»

Россия и Китай тесно сотрудничают в международных делах и стоят плечом к плечу, «как скала посреди бурного потока», заявил российский президент Владимир Путин.

Об этом он написал в статье для издания «Жэньминь Жибао». Текст опубликован на сайте Кремля.

«Среди «волн и ветров» на планете мы тесно взаимодействуем в международных делах и, стоя плечом к плечу, «как скала посреди бурного потока», эффективно координируем внешнеполитические позиции, боремся с общими угрозами, реагируем на современные вызовы», — отметил Путин.

Российский лидер назвал отношения России и КНР краеугольным камнем глобальной и региональной стабильности.

В статье Путин также отметил, что предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию является значимым событием, которое вновь подтверждает особый характер российско-китайского партнёрства.