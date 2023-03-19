Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу: испытания в отношениях с Россией маловероятны
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Об этом он сказал в интервью Medya Günlüğü.
Кылычдароглу считает, что в турецко-российских отношениях наиболее важным фактором должно быть доверие.
Он отметил необходимость избегать вмешательств во внутренние дела друг друга.
«А в том, что касается выборов, не предпринимать шаги и комментарии, которые занимают ту или иную сторону», — сказал кандидат от оппозиции.
Ранее советник кандидата от оппозиции на всеобщих выборах в Турции Унал Чевикёз заявил, что в случае победы оппозиции на выборах в Турции Анкара напомнит России о своём членстве в Североатлантическом альянсе.