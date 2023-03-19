Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу: испытания в отношениях с Россией маловероятны

Единый кандидат от шести турецких оппозиционных партий на всеобщих выборах в Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что новые «испытания» в отношениях Анкары и Москвы в случае прихода оппозиции к власти в республике маловероятны.

Об этом он сказал в интервью Medya Günlüğü.

Кылычдароглу считает, что в турецко-российских отношениях наиболее важным фактором должно быть доверие.

Он отметил необходимость избегать вмешательств во внутренние дела друг друга.

«А в том, что касается выборов, не предпринимать шаги и комментарии, которые занимают ту или иную сторону», — сказал кандидат от оппозиции.

Ранее советник кандидата от оппозиции на всеобщих выборах в Турции Унал Чевикёз заявил, что в случае победы оппозиции на выборах в Турции Анкара напомнит России о своём членстве в Североатлантическом альянсе.