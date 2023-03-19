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Боррель не считает, что нормализация отношений Эр-Рияда и Тегерана поможет ядерной сделке

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не считает, что нормализация отношений Эр-Рияда и Тегерана окажет положительное влияние на застопорившиеся переговоры по иранской ядерной сделке.
Боррель не считает, что нормализация отношений Эр-Рияда и Тегерана поможет ядерной сделке
  • AP

Заявление Борреля приводит РИА Новости.

По его словам, Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе — «это другой вопрос, он управляется иными структурами».

«Мы продолжаем работать. Хорошие отношения Саудовской Аравии и Ирана — это позитивно в любом случае, но у СВПД своя динамика», — сказал Боррель.

Ранее в Тегеране заявили, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд пригласил иранского президента Ибрагима Раиси посетить Эр-Рияд.

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