Боррель не считает, что нормализация отношений Эр-Рияда и Тегерана поможет ядерной сделке
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Заявление Борреля приводит РИА Новости.
По его словам, Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе — «это другой вопрос, он управляется иными структурами».
«Мы продолжаем работать. Хорошие отношения Саудовской Аравии и Ирана — это позитивно в любом случае, но у СВПД своя динамика», — сказал Боррель.
Ранее в Тегеране заявили, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд пригласил иранского президента Ибрагима Раиси посетить Эр-Рияд.