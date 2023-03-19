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Белый дом следит за обстановкой в США на фоне сообщений о возможном аресте Трампа

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В Белом доме внимательно следят за обстановкой в США на фоне сообщений о возможном аресте экс-президента страны Дональда Трампа и надеются, что протесты будут мирными.
Белый дом следит за обстановкой в США на фоне сообщений о возможном аресте Трампа
  • Gettyimages.ru

Об этом в интервью Fox News заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы всегда отслеживаем ситуацию максимально возможным образом. Мы, разумеется, не хотели бы какого-либо насилия», — цитирует его ТАСС.

Также в американской администрации заявили, что пока не видят свидетельств подготовки беспорядков в стране.

Ранее Трамп заявил, что ожидает своего задержания во вторник, 21 марта, и призвал своих сторонников протестовать.

Также политик подверг критике окружную прокуратуру Манхэттена.

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