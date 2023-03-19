Tourism Malaysia: три крупные авиакомпании Малайзии обсуждают прямые рейсы в Россию

Три крупные авиакомпании Малайзии находятся в процессе обсуждения прямых рейсов в Москву, страна ждёт российских туристов.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замдиректора российского отделения агентства Tourism Malaysia Зулкифли бин Мохамед.

По его словам, в данный момент авиакомпании Malaysia Airlines, AirAsia и MASwings находятся в процессе обсуждения прямых рейсов в Россию.

«Российский рынок для нас очень привлекательный», — подчеркнул бин Мохамед.

Он добавил, что карта МИР пока не принимается в Малайзии, но переговоры продолжаются.

5 марта замглавы российского МИД Евгений Иванов заявил, что Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами.

По словам Иванова, проекты находятся на различных стадиях проработки.