Tourism Malaysia: три крупные авиакомпании Малайзии обсуждают прямые рейсы в Россию
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замдиректора российского отделения агентства Tourism Malaysia Зулкифли бин Мохамед.
По его словам, в данный момент авиакомпании Malaysia Airlines, AirAsia и MASwings находятся в процессе обсуждения прямых рейсов в Россию.
«Российский рынок для нас очень привлекательный», — подчеркнул бин Мохамед.
Он добавил, что карта МИР пока не принимается в Малайзии, но переговоры продолжаются.
5 марта замглавы российского МИД Евгений Иванов заявил, что Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами.
По словам Иванова, проекты находятся на различных стадиях проработки.