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Tourism Malaysia: три крупные авиакомпании Малайзии обсуждают прямые рейсы в Россию

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Три крупные авиакомпании Малайзии находятся в процессе обсуждения прямых рейсов в Москву, страна ждёт российских туристов.
Tourism Malaysia: три крупные авиакомпании Малайзии обсуждают прямые рейсы в Россию
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замдиректора российского отделения агентства Tourism Malaysia Зулкифли бин Мохамед.

По его словам, в данный момент авиакомпании Malaysia Airlines, AirAsia и MASwings находятся в процессе обсуждения прямых рейсов в Россию.

«Российский рынок для нас очень привлекательный», — подчеркнул бин Мохамед.

Он добавил, что карта МИР пока не принимается в Малайзии, но переговоры продолжаются. 

5 марта замглавы российского МИД Евгений Иванов заявил, что Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами.

По словам Иванова, проекты находятся на различных стадиях проработки.

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