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The Telegraph: Джонсон готовит «сенсационные» доказательства по делу о ковид-вечеринках

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Экс-премьер Великобритании вскоре опубликует «сенсационные» доказательства по делу о ковид-вечеринках, сообщают источники The Telegraph.

«Борис Джонсон готовится обнародовать «сенсационные» доказательства, которые, по его мнению, оправдывают его в деле о вечеринках», — приводит заявление РИА Новости.

По данным собеседников The Telegraph, в числе доказательств — сообщения от советников экс-премьера Британии, в которых говорилось о том, что антиковидные правила не нарушались во время мероприятий.

«Дело в том, что он сказал парламенту то, что считал правдой на тот момент. Есть документальные свидетельства, которые покажут, что ему посоветовали сказать то, что он сказал», — заявил один из источников.

В 2022 году более 30 человек за сутки вышли из состава правительства Великобритании на фоне скандала в кабмине, который возглавлял на тот момент Борис Джонсон.

Подробнее — в материале RT.

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