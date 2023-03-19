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ВВС Британии заявили о сопровождении российских Ту-134 вблизи Эстонии

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Британский и немецкий истребители Eurofighter Typhoon сопроводили российские самолёты вблизи воздушного пространства Эстонии 17 марта. Об этом говорится в заявлении ВВС Британии.

«Пара истребителей НАТО были запущены 17 марта для перехвата российского военного пассажирского Ту-134... который сопровождался двумя истребителями Су-27 и военно-транспортным Ан-12», — говорится в заявлении.

Отмечается, что самолёты Североатлантического альянса поднимались в воздух второй раз за неделю.

В ноябре в Минобороны России заявили, что два Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.

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