Два Ту-160 выполнили плановый полёт над водами акваторий Баренцева и Норвежского морей

В Минобороны России заявили, что два Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.

РИА Новости

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«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота», — цитирует заявление ведомства РИА Новости. Продолжительность полёта составила около 13 часов. Ранее Иркутский авиационный завод изготовил и передал Министерству обороны России партию истребителей Су-30СМ2. Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, была увеличена дальность распознавания воздушных целей.