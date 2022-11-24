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Два Ту-160 выполнили плановый полёт над водами акваторий Баренцева и Норвежского морей

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В Минобороны России заявили, что два Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.
Два Ту-160 выполнили плановый полёт над водами акваторий Баренцева и Норвежского морей
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Продолжительность полёта составила около 13 часов.

Ранее Иркутский авиационный завод изготовил и передал Министерству обороны России партию истребителей Су-30СМ2. Новые машины получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, была увеличена дальность распознавания воздушных целей.

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