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Кисида: Япония и ФРГ подтвердили сотрудничество в сфере поставок полезных ископаемых

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Япония и Германия подтвердили взаимодействие в области обеспечения стабильных поставок полезных ископаемых.
Кисида: Япония и ФРГ подтвердили сотрудничество в сфере поставок полезных ископаемых
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Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида по итогам правительственных консультаций с германской делегацией.

«Мы подтвердили, что будем сотрудничать для создания надёжных цепочек поставок в сфере полезных ископаемых, а также полупроводников и аккумуляторов», — цитирует его ТАСС.

Кисида отметил, что Токио и Берлин также условились взаимодействовать для защиты важных объектов инфраструктуры и обеспечения сохранности новых технологий.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус на переговорах с японским коллегой Ясукадзу Хамадой в Токио заявил, что Берлин намерен активизировать взаимодействие с Токио в области средств обороны.

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