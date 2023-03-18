Минобороны ФРГ: Берлин намерен развивать сотрудничество с Токио в сфере средств обороны

Берлин намерен активизировать взаимодействие с Токио в области средств обороны.

Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус на переговорах с японским коллегой Ясукадзу Хамадой в Токио.

«Мы намерены развивать сотрудничество с японскими властями в области средств обороны и проведения учений», — приводит его слова ТАСС.

Писториус заявил, что Япония «окружена государствами, которые бросают ей вызов».

Ранее Литва и Германия договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО дополнительными системами ПВО и истребителями.