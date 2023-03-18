Чавушоглу: Анкара ведёт подготовку для встречи президентов Турции и Египта

Анкара ведёт подготовку для встречи президентов Турции и Египта Реджепа Тайипа Эрдогана и Абделя Фаттах ас-Сиси, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы также будем вести подготовку для встречи лидеров двух стран. Как вы знаете, сейчас в Турции начался предвыборный процесс. Возможно, эта встреча реализуется сразу после выборов», — приводит РИА Новости его слова в ходе пресс-конференции в Каире.

Чавушоглу сообщил, что в настоящее время идёт диалог между разведывательными органами двух стран относительно безопасности.

Ранее высшая избирательная комиссия Турции утвердила 14 мая в качестве даты проведения президентских выборов.